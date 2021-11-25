Иммунолог Жемчугов перечислил новые симптомы коронавируса
Коронавирус поражает самые уязвимые части конкретного организма и все больше маскируется под уже известные заболевания. Такое заявление сделал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов.
Эксперт советует обращать внимание не только на повышенную, но и на пониженную температуру.
— Бывает, что пониженная температура тоже является симптомом, и именно такие пациенты требуют особого внимания — это кандидаты в реанимацию. Температура меньше 36 градусов требует большого внимания, — подчеркнул он в комментарии НСН.
Симптомом коронавируса остается и боль в горле, в настоящее время большая часть пациентов жалуется на боль задней части глотки. Также часто возникают нарушения со слухом, боль в мышцах.
По словам иммунолога, коронавирус можно перепутать с чем угодно, важно как можно быстрее сделать тест.
Он добавил, что течение заболевания зависит от иммунитета человека и от того, какую дозу вируса он получил при контакте.
До этого иммунолог Ирина Ярцева рассказала, почему коронавирус может повторить судьбу «испанки».