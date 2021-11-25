Нутрициолог рассказала об идеальном лакомстве для похудения

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Включение в рацион ананаса не только принесет пользу для организма, но и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Степная.

По ее словам, этот фрукт богат витаминами группы В, С, А, а также железом, магнием и кальцием. Специалист посоветовала употреблять в пищу ананас с целью наладить работу кишечника при метеоризме и запорах.

— Также рекомендую женщинам и девушкам, желающим похудеть, смело добавлять в рацион ананас, но не более 150 граммов в день. Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья, — приводит слова Степной РИА Новости.

Нутрициолог предупредила, что ананас не стоит употреблять аллергикам, а также людям, страдающим гастритом и язвой желудка.

До этого британский врач-диетолог Майкл Мосли посоветовал желающим скинуть лишние килограммы отказаться от вредных и жирных десертов, отдав предпочтение горькому шоколаду. По его словам, срывы при похудении чаще всего происходят из-за сладостей. Чтобы этого избежать, диетолог посоветовал хранить дома темный шоколад с содержанием какао не менее 75 процентов и есть его небольшими порциями.