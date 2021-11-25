Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации промзоны «Октябрьское поле»

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Согласован проект нового этапа строительства жилого квартала на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, на территории бывшей промзоны ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой. Отмечается, что общая площадь застройки составляет 73 тысячи квадратных метров.

— На этой неделе мы согласовали проект нового этапа строительства на «Октябрьском поле». Здесь возведут три жилых корпуса с подземным паркингом и детский сад на сто мест, — рассказал заместитель мэра.

Владелец компании «РГ-Девелопмент», ведущей строительство, Сергей Шумей уточнил, что на территории бывшей промзоны всего появится шесть образовательных учреждений.

— На «Октябрьском поле» уже возвели три детских сада, построим еще поликлинику, два ДОУ и школу. Для нас это не просто бизнес-обязательство, это элемент социальной ответственности застройщика, — отметил Шумей.

Днем ранее, 24 ноября, Андрей Бочкарев сообщил о старте строительства отстойно-ремонтного корпуса на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Работы выполняют в рамках возведения электродепо «Южное». Он отметил, что площадь будущего сооружения составит 38 тысяч квадратных метров.