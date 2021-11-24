Андрей Бочкарев заявил о старте возведения отстойно-ремонтного корпуса в депо «Южное»

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Стартовало строительство отстойно-ремонтного корпуса на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Работы выполняют в рамках возведения электродепо «Южное». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 24 ноября.

Он отметил, что площадь будущего сооружения составит 38 тысяч квадратных метров.

— Также начался монтаж металлокаркаса будущего здания, — добавил заммэра.

Генерального директора «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов заявил, что в настоящий момент на объекте специалисты устраивают буронабивные сваи, разрабатывают котлован и подготавливают основания подземной части здания административного блока.

— Одновременно завершаются работы по подготовительному этапу строительства, ведется вынос существующих инженерных коммуникаций тепловой сети и водопровода из участка застройки, — передает его слова официальный сайт Департамента строительства Москвы.

23 ноября в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что после ремонта электродепо «Замоскворецкое» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будет обслуживать 40 поездов «Москва-2020».