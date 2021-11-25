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Киберэксперты объяснили, как распознать фишинговые сайты

Ирина Игнатенко

Общество
Киберэксперты объяснили, как распознать фишинговые сайты
Фото: pixabay.com/ru

Одна из частых мошеннических схем перед «черной пятницей» — это создание фишинговых сайтов, которые не всегда легко отличить от оригиналов. Киберэксперты рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов отметил, что в первую очередь нужно обратить внимание на адрес сайта, который будет отличаться от подлинника. Если вы получили письмо со ссылкой на онлайн-магазин по почте или в СМС, то лучше не рисковать и не переходить по ней. Лучше самостоятельно найти нужный сайт в поисковой системе.

Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович добавил, что на фишинговых сайтах часто требуют дополнительную информацию. Так, для получения скидки от настоящего интернет-магазина обычно достаточно телефона и адреса электронной почты. Если же вас просят предоставить номер банковской карты или домашний адрес, то, скорее всего, это мошенники, передает «360».

Также стоит обратить внимание на текст объявлений — часто мошенники допускают орфографические ошибки, отмечают специалисты.

До этого психотерапевт назвала способ избежать бессмысленных трат в «черную пятницу».

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