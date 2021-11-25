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Все родильные дома и перинатальные центры в Москве подключили к ЕМИАС

Евгений Белоусов

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Все родильные дома и перинатальные центры в Москве подключили к ЕМИАС
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Завершился процесс подключения родильных домов и перинатальных центров Москвы к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в четверг, 25 ноября.

По ее словам, теперь все данные о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и сделанных назначениях доступны врачам в соответствующих акушерских стационарах. Также, по словам заместителя мэра, польза от подключения есть и для родителей, так как выписной эпикриз родительницы теперь загружается в электронную медицинскую карту.

— Данная информация будет доступна медицинским работникам, что позволит обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем женщины, а значит, делает оказываемую медицинскую помощь более своевременной и эффективной, — передает слова Анастасии Раковой ТАСС.

Отмечается, что первым к ЕМИАС подключили Перинатальный центр Городской клинической больницы № 24. Благодаря этому вся первичная медицинская документация здесь полностью ведется в ЕМИАС.

До этого сообщалось о подключении к ЕМИАС московских хосписов. Подключение всех учреждений к системе позволит обеспечить преемственность лечения и даст врачам возможность больше времени проводить с пациентами, что особенно важно в хосписах.

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