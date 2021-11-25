Эвелина Бледанс призналась, почему год скрывала развод с мужем

Фото: Youtube/Super

Артистка театра и кино Эвелина Бледанс рассказала, почему сообщила публике о расставании с супругом Александром Семиным спустя год после разрыва отношений.

— Я хотела поменять судьбу. Если ты о чем-то не рассказываешь, можно это сохранить. В случае с Александром Семиным я попробовала эту технологию. Во мне жила надежда, что развод не состоится или он будет формальным, а отношения останутся. Поэтому я вела такую политику, но она не помогла, — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала Super.

Она объяснила, что супруг устал от популярности звездной жены: люди узнавали его на улицах, подходили и постоянно просили передать привет Эвелине и их ребенку:

— Сначала мы ходили на шоу, рассказывали, как у нас дела, но потом он решил это прекратить. Он это отсек, а потом и всякие другие журналистские истории. А мне это было очень важно.

Эвелина Бледанс была замужем трижды. Первый муж — украинский режиссер Юрий Стыцковский, второй — израильский бизнесмен Дмитрий, а третий — российский режиссер Александр Семин, пара была вместе семь лет. У артистки двое детей: 27-летний Николай от второго брака и 11-летний Семен от третьего.

Ранее Бледанс рассказала о том, как ее жизнь из-за помощницы превратилась в ад.