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Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Людям, чьи имена начинаются на букву «И», в этот день улыбнется удача. На Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог молитв не услышит. В этот день было принято лечить детей с нарушением речи. Считалось, что время особо удачное. Поэтому деток возили по знахарям и целителям.

Приметы погоды:

В печи угли ярко тлеют — будет непогода.

Млечный Путь хорошо виден — к стуже.

Вороны каркают — к оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Кому улыбнется удача 26 ноября

Именины отмечают: Герман, Иван.