Народный календарь. Кому улыбнется удача 26 ноября
Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Людям, чьи имена начинаются на букву «И», в этот день улыбнется удача. На Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог молитв не услышит. В этот день было принято лечить детей с нарушением речи. Считалось, что время особо удачное. Поэтому деток возили по знахарям и целителям.
Приметы погоды:
В печи угли ярко тлеют — будет непогода.
Млечный Путь хорошо виден — к стуже.
Вороны каркают — к оттепели.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Герман, Иван.
Читайте также: