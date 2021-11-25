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Порядок в парках Подмосковья будут контролировать при помощи приложения

Ирина Игнатенко

Общество
Порядок в парках Подмосковья будут контролировать при помощи приложения
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За содержанием парков в Московской области начали следить с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Как сообщила глава регионального Мингосуправления, ИТ и связи Надежда Куртяник, проверки состояния парков усилили по поручению губернатора региона. Это сделано для того, чтобы можно было оперативно выявить и устранить имеющиеся проблемы.

На цифровом контроле — более 170 парков, проведение проверок предусмотрено четыре раза в неделю., передает портал «Подмосковье сегодня».

В каждом парке исполнители по специальному чек-листу отмечают оснащение и санитарное состояние санузлов, чистоту и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, наличие осветительных приборов. Если в ходе проверки выявят нарушения, они будут оперативно устранены.

На сегодняшний день с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» уже отслеживается содержание и дезинфекция подъездов в многоквартирных домах, состояние детских игровых площадок.

До этого сообщалось, что число пользователей портала «Добродел» превысило два миллиона человек.

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