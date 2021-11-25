Названы шесть знаков зодиака, способные притягивать деньги

Кадр из фильма «Зачинщики»

Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, которые имеют все шансы разбогатеть, так как способны притягивать деньги.

Одним из наиболее амбициозных знаков зодиака являются Девы. Они привыкли доводить дело до логического финала, и обстоятельства не могу помешать им добиться цели. Им хорошо удается сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях, при этом не теряя концентрации внимания на важных вещах. Благодаря этим качествам Девы достигают успеха в любом виде деятельности и наращивают капитал.

Ни один из представителей зодиакального круга не может сравниться со Скорпионами по уровню трудолюбия. Они относятся к своей работе добросовестно и ответственно, и их старания не остаются без награды, в том числе материальной.

Львам помогает разбогатеть их редкий дар убеждения. Их коммуникативные навыки нередко становятся предметом зависти у окружающих. Им не составит труда убедить кого хотят и в чем хотят.

Среди финансово обеспеченных людей можно также часто встретить Тельцов. Их интеллект позволяет им заслужить уважение окружающих и максимально быстро подняться по карьерной лестнице, добравшись до самой верхней ступени. Работодатели ценят подобных сотрудников и премируют их для мотивации к дальнейшей деятельности.

Козерогов астрологи относят также к числу редких трудоголиков. Их кредо по жизни является пословица «Терпение и труд все перетрут». Они уверены в себе и настроены на достижение целей, благодаря чему реализуют любые начинания и опережают коллег по своей активности и работоспособности.

Овны амбициозны, из-за чего стремятся построить карьеру. Представители этого знака зодиака строят планы, которые иногда кажутся несбыточными. Однако сами они не сомневаются в исполнении своих желаний и добиваются головокружительных успехов на зависть окружающим, пишет Пятый канал.

Астрологи также считают, что знаки зодиака могут оказывать влияние не только на отношение к жизни и работоспособность, но и на любовь. Так, например, они выделили нескольких представителей, которые являются более романтичными, чем остальные.