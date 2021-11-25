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В Госдуме назвали методы воздействия на непривитых от COVID-19 россиян

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме назвали методы воздействия на непривитых от COVID-19 россиян
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для того чтобы россияне прививались от коронавирусной инфекции, необходимо активнее убеждать их в необходимости своевременной вакцинации. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

— В России вакцинация — это добровольное волеизъявление. Поэтому нужно только убеждать. Чтобы люди слушали медиков, ученых, вирусологов, а не делали какие-то необоснованные умозаключения, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Кроме того, по ее словам, антипрививочники могут изменить свое решение благодаря введенным ограничительным мерам. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет не о наказании, а о симметричном ограничении в правах тех, кто не хочет прививаться.

По ее словам, в настоящее время необходимы меры, которые будут ограничивать противников вакцинации.

Ранее были названы противопоказания к вакцинации препаратом для подростков «Спутник М». Разработчики порекомендовали с осторожностью вакцинироваться «Спутником М» тем подросткам, которые имеют хронические заболевания печени, почек и эндокринной системы.

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