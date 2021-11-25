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Стали известны противопоказания к вакцинации препаратом для подростков «Спутник М»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Стали известны противопоказания к вакцинации препаратом для подростков «Спутник М»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Тяжелая форма аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания назвали противопоказаниями к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции новым отечественным препаратом «Спутник М». Об этом свидетельствуют инструкции лекарственного средства, опубликованные в четверг, 25 ноября.

Разработчики порекомендовали с осторожностью вакцинироваться «Спутником М» тем подросткам, которые имеют хронические заболевания печени, почек и эндокринной системы.

Сообщается также, что у 93,2 процента добровольцев сформировался клеточный иммунитет после прививки новым российским препаратом, передает ТАСС.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

Регистрация вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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