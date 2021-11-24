Регистрация вакцины «Спутник М» будет действительна до 2026 года
Регистрация вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М» действует до ноября 2026 года.
— Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026, — говорится в реестре Минздрава.
Срок годности вакцины составляет шесть месяцев. Хранить ее следует в защищенном от света месте при температуре не выше минус 18 градусов, отмечает РИА Новости.
24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.
В тот же день президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.
После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.