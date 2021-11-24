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Регистрация вакцины «Спутник М» будет действительна до 2026 года

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Регистрация вакцины «Спутник М» будет действительна до 2026 года
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Регистрация вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М» действует до ноября 2026 года.

— Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026, — говорится в реестре Минздрава.

Срок годности вакцины составляет шесть месяцев. Хранить ее следует в защищенном от света месте при температуре не выше минус 18 градусов, отмечает РИА Новости.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

В тот же день президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вакцинацию от коронавируса назальным препаратом. Вакцину необходимо вдыхать поочередно каждой ноздрей, уточнил он.

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После этого, по его словам, пришлось посидеть 15 минут, все прошло без каких-либо особых ощущений. Россиянам следует не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, подчеркнул лидер. Путин также рассказал, что его защитные титры снизились спустя полгода после вакцинации.

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