Поликлинику достроят в столичном районе Свиблово до конца месяца

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Уржумская улица, 4с1 Карта всех событий

Строительство детско-взрослой поликлиники в столичном районе Свиблово завершится до конца ноября. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— До конца месяца будет завершен монолит поликлиники в районе Свиблово по адресу улица Уржумская, владение 4/1. На сегодняшний день введутся монолитные работы плиты перекрытия 4 этажа. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — рассказал руководитель ведомства.

Площадь медицинского учреждения составит более 11 тысяч квадратных метров. Так, на цокольном этаже здания расположатся гардеробные, а также технические помещения, архив и кладовые. Первый этаж займут вестибюль, зоны приема анализов, выдачи справок и направлений, зона дежурного врача, а также аптека и кабинет выдачи рецептов.

На втором этаже разместят терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, зону вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребенка, а также служебные и хозяйственные помещения.

На третьем и четвертом этажах здания будут находиться зоны врачей специалистов, зоны лучевой и функциональной диагностики, зоны реабилитации и профилактики, клинико-диагностическая лаборатория, а также кабинеты администрации и конференц-залы.

Поликлиника в Свиблове строится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Ее особенностями станут отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, присутствие «второго света», комфортных зон ожидания, понятная система навигации, импортное медоборудование и доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся велопарковка и современная детская площадка.

До этого в пресс-службе Департамента строительства Москвы сообщили, что на севере столицы в районе Савеловский построят четырехэтажную детскую поликлинику на 320 посетителей в смену.