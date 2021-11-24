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Детскую поликлинику на 320 посещений в день возведут на севере Москвы

Виктория Сикерина

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Детскую поликлинику на 320 посещений в день возведут на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Вятская улица Карта всех событий

Четырехэтажная детская поликлиника на 320 посетителей в смену появится на севере столицы в районе Савеловский. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы в среду, 24 ноября.

В ведомстве отметили, что возведение медучреждения предусмотрено на Вятской улице. В настоящий момент здесь построили основную часть здания. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

В пресс-службе добавили, что объект здравоохранения будет соответствовать новым московским стандартам поликлиник. Специалисты обустроят здесь комфортный холл и пространства для ожидания, установят лифты и создадут удобную навигацию.

В медучреждении предусмотрены лаборатории, административные кабинеты, технические помещения, отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение, кабинеты врачей, отделение реабилитации и другие пространства. Все они будут оснащены современной техникой, а также мебелью с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Территорию детской поликлиники также благоустроят и озеленят, пишет официальный сайт мэра Москвы.

24 ноября сообщалось, что свыше двух миллионов приемов горожан провели столичные медики в районных поликлиниках Москвы после проведения капитального ремонта.

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