Более двух миллионов приемов совершили врачи после ремонта в медучреждениях Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше двух миллионов приемов горожан провели столичные медики в районных поликлиниках Москвы после проведения капитального ремонта. Об этом рассказал заместитель руководителя городского департамента здравоохранения Алексей Сапсай в среду, 24 ноября.

Уточняется, что ремонтные работы в медучреждениях направлены на улучшение комфорта пациентов и самих сотрудников. Так, ремонт завершили уже в 30 поликлиниках города. Всего в программу вошли 200 объектов здравоохранения.

— Модернизация поликлиник позволяет заметно повысить уровень комфорта для пациентов и медперсонала. Новейшее оборудование, современный дизайн фасадов и качественная внутренняя отделка, эргономичная мебель, продуманная навигация, благоустроенные прилегающие территории — все это дает возможность сформировать новый облик поликлиник и изменить отношение москвичей к посещению городских медучреждений, — отметил Сапсай.

Заместитель главы ведомства добавил, что специалисты обновили в поликлиниках удобные пространства для ожидания, создали детские игровые зоны, установили комфортную мебель и современную цифровую технику, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Сейчас в Таганском и Пресненском районах в центре столицы ведется капремонт двух поликлиник. По завершении работ оба учреждения будут соответствовать новому московскому стандарту.