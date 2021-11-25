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Все детские дома в Подмосковье закрылись за 2021 год

Виктория Сикерина

Общество
Все детские дома в Подмосковье закрылись за 2021 год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За 2021 год в Московской области закрылись все детские дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в четверг, 25 ноября.

Он отметил, что в подмосковных учреждениях всегда работали только самые заботливые и внимательные воспитатели. Однако лучше, чтобы детских домов не было совсем, подчеркнул глава области.

— В Московской области в 2013 году было 44 детских дома... И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом 2021 году все наши детские дома закрыты. Это стало возможным благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома, в свои стены детишек и также дарят им любовь и стали по-настоящему родные, — передает РИА Новости слова Воробьева.

24 ноября подмосковные муниципалитеты получили 39 новых машин скорой помощи. Губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Серпухов передал ключи сотрудникам местной подстанции.

Так, подстанция в Серпухове обслуживает почти 200 000 жителей. Ежедневно на линии выходит двадцать бригад, средняя нагрузка на каждую составляет до 24 вызовов в сутки.

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