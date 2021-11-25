Аркадия Гостева назначили на пост главы ФСИН

Фото: мвд.рф

Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Аркадий Гостев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 ноября.

До назначения Гостев занимал должность заместителя главы Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

— Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ о назначении Гостева вступает в законную силу с момента его подписания, заключили на официальном сайте Кремля.

До Гостева данную должность около двух лет занимал Александр Калашников.

Профессиональное образование Аркадий Гостев получил в 1987 году в школе милиции в Москве по специальности «Правоведение». Начинал карьерный путь он с должности следователя УВД, а после работал начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности УВД по югу столицы.

В период с 2001 по 2011 год занимал различные должности как в районных отделах полиции, так и в ведомстве по Москве. В 2011 году его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по городу.

16 июня 2012 года Владимир Путин назначил Гостева на пост заместителя главы МВД РФ.

В 2016 году указом президента Аркадий Гостев получил звание генерал-полковника.