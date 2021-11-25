Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства съезда с магистрали М4 на МКАД

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Началось устройство плиты пролетного строения левоповоротного съезда с магистрали М4 «Дон» на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к устройству плиты пролетного строения левоповоротного съезда с магистрали М4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД. Продолжаются работы на других искусственных сооружениях развязки, работы по перекладке инженерных коммуникаций. По контракту строительство должно быть завершено во втором квартале 2024 года, — рассказал руководитель департамента.

В настоящее время строители работают над устройством ростверков на опорах левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, устройством буронабивных свай на опорах и устройством временной дороги на съезде с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Параллельно ведется обустройство бытового городка. Специалисты прокладывают дождевую канализацию, газопроводы и сети связи.

В общей сложности в рамках проекта предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, возвести 7 путепроводов и 1 тоннель, чья суммарная протяженность превысит один километр.

Так, запланировано строительство левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон», левоповоротного съезда с трассы М4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД и правоповоротного съезда с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 «Дон».

Кроме того, будут построены четыре надземных пешеходных перехода.

Рафик Загрутдинов добавил, что реконструкция развязки ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для того, чтобы выезд на магистраль М4 «Дон» стал более удобным и беспрепятственным.

До этого стало известно о строительстве дороги местного значения в жилой зоне столичного района Лианозово на северо-востоке города. Магистраль появится на участке от улицы Доронина до Псковской улицы.