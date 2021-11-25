Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню матери

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Парки Москвы 28 ноября приглашают жителей и гостей столицы на праздничную онлайн-программу, посвященную Дню матери.

Бабушкинский парк в воскресенье проведет мастер-класс «Цветы для мамы» в технике пластилинографии. Зрители смогут своими руками создать красочную открытку и поздравить маму с праздником. Кроме того, вечером парк проведет интеллектуально-развлекательную игру «Мама-квиз».

Клуб развития и творчества парка «Северное Тушино» приглашает на детскую интерактивную программу «Мамы у животных». Ее участники познакомятся с мамами животного мира, увидят авторские фотографии, иллюстрирующие нежные чувства детенышей и их мам, а также примут участие в увлекательной викторине.

Лианозовский парк 28 ноября окунется в воспоминания и предложит пройти видеоопрос, в котором посетители вспомнят самые приятные моменты детства.

Парк «Красная Пресня» зовет на мастер-класс, где участники нарисуют портрет матери и ребенка.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на официальной странице Мосгорпарка в социальной сети.

Всероссийский день матери 27 и 28 ноября отметят в московских библиотеках. Дети вместе с мамами смогут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Большую программу к празднику подготовила Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара. В субботу старт мероприятиям даст интерактивная программа «Выходной для мамы». Секретами ведения домашнего хозяйства с мамами поделится повар и автор проекта «Домоводство 2.0» Виктория Боярская. «Аромамама» Анастасия Мамушкина расскажет о полезных свойствах ароматических масел. Невролог Ирина Куприенко объяснит, как улучшить детский сон. Также пройдут творческие занятия.