Самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД построят в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Самый длинный надземный пешеходный переход на Московской кольцевой автодороге (МКАД) построят в рамках реализации проекта реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— По проекту реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля будет построен самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД. В данном районе располагается много крупных торговых и коммерческих объектов, которые являются точками массового посещения людей, — рассказал руководитель департамента.

Он отметил, что задачу обеспечить в этом районе надежные и безопасные пешеходные связи, в том числе пешеходные переходы поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пешеходный переход будет проходить вдоль левоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. На нем предусмотрены четыре башни-схода, оснащенные лифтами, промежуточные опоры и четыре пролетных строения. Их общая протяженность составит 317,74 метра. Две башни-схода расположатся по обе стороны улицы Верхние Поля, остальные — по обе стороны МКАД. Башню-сход с внешней стороны МКАД соединят пешеходной связью с ТЦ «Мега».

Башни-сходы будут оснащены лифтовыми шахтами с тамбурами и помещениями для обслуживания лифтов. Также в них будут предусмотрены зоны для видеонаблюдения, электрощитовые и помещение водомерного узла.

Пролетные строения и башни-сходы украсят декоративные светопрозрачные ограждающие конструкции и покрытия.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о начале устройства плиты пролетного строения левоповоротного съезда с магистрали М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД.