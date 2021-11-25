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Два жилых комплекса построили на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

Евгений Белоусов

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Два жилых комплекса построили на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»
Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы
улице Берзарина, владение 30А Карта всех событий

Строительство третьего и четвертого корпусов в составе ЖК «Октябрьское поле» в районе Щукино на северо-западе Москвы завершилось. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новые жилые корпуса расположены по адресу улица Берзарина, владение 30а.

По его словам, два корпуса высотой 22–24 этажа объединены единым стилобатом. В домах расположено 1127 квартир общей площадью 62,3 тысячи квадратных метров. Корпуса оборудованы подземным паркингом, который рассчитан на 320 машино-мест.

Первые этажи обоих корпусов отданы под нежилые помещения: здесь разместятся магазины, кафе и салоны красоты. Также запланировано открытие частного встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест.

— Создание жилых объектов вместе с объектами социальной инфраструктуры — это наглядное решение задачи по повышению качества жизни, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, — отметил руководитель департамента.

Территория нового городского квартала, утверждает Левкин, будет благоустроена и озеленена. На ней оборудуют детские площадки и зоны для прогулок и отдыха.

До этого Андрей Бочкарев сообщил о согласовании проект нового этапа строительства жилого квартала на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». По словам Бочкарева, на территории бывшей промзоны ведется строительство жилого квартала с социальной инфраструктурой. Отмечается, что общая площадь застройки составляет 73 тысячи квадратных метров.

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