В Госдуме объяснили задержку с законом о QR-кодах на транспорте

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В Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

— Сейчас все ждут обратную связь от регионов, общественных организаций и Общественной палаты, потому что нужно знать мнение людей, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что, по ее мнению, в поездах и самолетах должны передвигаться только здоровые люди, так как в транспорте вырастает вероятность подхватить инфекцию. Так, в поездах ездит большое количество людей, многие не соблюдают дистанцию и масочный режим.

Там, где невозможно соблюсти правила санитарно-эпидемиологических норм, должны быть только здоровые люди, отметила парламентарий.

Соломатина добавила, что каждый регион вправе вводить собственные ограничения по QR-кодам, так как эпидемиологическая обстановка различается в разных областях страны.

Ранее стало известно, что законопроект о введении QR-кодов в поездах и самолетах не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.