Госдума не будет рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре

Фото: Пресс-служба Госдумы

В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах. Это следует из опубликованного в электронной базе данных постановления Совета Думы.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дискуссии о введении QR-кодов в метро и городском транспорте ведутся, но такого решения пока не принято. При этом в общественном транспорте следует носить маски, напомнила она. Субъекты, жестко контролирующие меры против коронавируса, имеют более низкую заболеваемость.

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23 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента сообщил, что для членов правительства, сенаторов, экспертов и региональных депутатов доступ в нижнюю палату парламента будут осуществлять только при предъявлении QR-кода. Ограничение планируют ввести с 6 декабря. Председатель Госдумы уточнил, что вопрос пока еще не решен окончательно и находится в разработке.