Госдума не будет рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах. Это следует из опубликованного в электронной базе данных постановления Совета Думы.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.
После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дискуссии о введении QR-кодов в метро и городском транспорте ведутся, но такого решения пока не принято. При этом в общественном транспорте следует носить маски, напомнила она. Субъекты, жестко контролирующие меры против коронавируса, имеют более низкую заболеваемость.
23 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента сообщил, что для членов правительства, сенаторов, экспертов и региональных депутатов доступ в нижнюю палату парламента будут осуществлять только при предъявлении QR-кода. Ограничение планируют ввести с 6 декабря. Председатель Госдумы уточнил, что вопрос пока еще не решен окончательно и находится в разработке.