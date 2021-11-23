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Доступ в Госдуму только по QR-кодам планируют ввести с 6 декабря

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Доступ в Госдуму только по QR-кодам планируют ввести с 6 декабря
Фото: Пресс-служба Госдумы

Для членов правительства, сенаторов, экспертов и региональных депутатов доступ в нижнюю палату парламента будут осуществлять только при предъявлении QR-кода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ограничение планируют ввести с 6 декабря. Председатель Госдумы уточнил, что вопрос пока еще не решен окончательно и находится в разработке.

— Аппарат вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы должен завершить работу до конца недели, с тем чтобы после региональной недели (с 29 ноября по 5 декабря — прим. «ВМ») у нас с вами все те, кто приходит в Госдуму для обсуждения законов (это касается наших коллег из правительства, из Совета Федерации, кто приезжает из регионов, эксперты), могли бы предъявлять QR-код, — передает слова Володина агентство городских новостей «Москва».

Володин также напомнил о необходимости сделать все возможное для функционирования парламента, поддержания его работоспособности.

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До этого стало известно, что Роспотребнадзор по столице выписал штрафы москвичам на сумму более 25 миллионов рублей из-за отсутствия результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию после прибытия из-за рубежа. Уточняется, что оштрафованные жители столицы не внесли результаты анализов на портал государственных услуг.

Также допуск по QR-кодам вводит МГТУ имени Баумана, возобновивший очное обучение студентов. Вход в здание вуза будет осуществляться по электронным пропускам, которые будут активны в нескольких случаях, один из которых — наличие QR-кода с госуслуг.

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