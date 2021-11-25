Около 30 тысяч раз забронировали книги пользователи сервиса «Библиотеки Москвы»
За восемь месяцев пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали книги около 30 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— В апреле этого года город впервые предоставил москвичам возможность забронировать нужные книги онлайн на портале mos.ru. С этого началось развитие сервиса «Библиотеки Москвы», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Для москвичей в онлайн-сервисе представлено более 14 миллионов книг. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы, которые можно забронировать и забрать в течение трех дней в любой из городских библиотек — их в Москве 440. Все библиотеки принимают единый читательский билет (ЕЧБ).
Читатели могут отслеживать поступления и знакомиться с тематическими подборками литературы. Они обновляются каждый месяц.
— Пользователям остается только забрать книги в библиотеке, причем наиболее удобную читальню они могут выбрать на интерактивной карте, а единый читательский билет не обязательно носить с собой, достаточно показать его с экрана смартфона, — рассказал Лысенко.
Отмечается, что по количеству бронирований лидируют библиотеки на юго-западе Москвы. Пользователи любят обращаться к зарубежной литературе.
Кроме того, особой популярностью у читателей пользуются русские классики — Лев Толстой, Михаил Булгаков, Александр Пушкин и Иван Тургенев.
Для удобства горожан создана электронная версия единого читательского билета. Благодаря этому, читатель может не носить с собой пластиковую карточку и брать книги по штрихкоду в гаджете. Электронные билеты принимаются в любой из 440 городских библиотек, сообщается на сайте мэра.
Кроме того, у пользователей сервиса появилась возможность продлевать срок хранения выбранных книг сроком на 30 дней.
Ранее сообщалось, что Всероссийский день матери 27 и 28 ноября отметят в московских библиотеках. Дети вместе с мамами смогут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.