Около 30 тысяч раз забронировали книги пользователи сервиса «Библиотеки Москвы»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За восемь месяцев пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали книги около 30 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— В апреле этого года город впервые предоставил москвичам возможность забронировать нужные книги онлайн на портале mos.ru. С этого началось развитие сервиса «Библиотеки Москвы», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для москвичей в онлайн-сервисе представлено более 14 миллионов книг. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы, которые можно забронировать и забрать в течение трех дней в любой из городских библиотек — их в Москве 440. Все библиотеки принимают единый читательский билет (ЕЧБ).

Читатели могут отслеживать поступления и знакомиться с тематическими подборками литературы. Они обновляются каждый месяц.

— Пользователям остается только забрать книги в библиотеке, причем наиболее удобную читальню они могут выбрать на интерактивной карте, а единый читательский билет не обязательно носить с собой, достаточно показать его с экрана смартфона, — рассказал Лысенко.

Отмечается, что по количеству бронирований лидируют библиотеки на юго-западе Москвы. Пользователи любят обращаться к зарубежной литературе.

Кроме того, особой популярностью у читателей пользуются русские классики — Лев Толстой, Михаил Булгаков, Александр Пушкин и Иван Тургенев.

Для удобства горожан создана электронная версия единого читательского билета. Благодаря этому, читатель может не носить с собой пластиковую карточку и брать книги по штрихкоду в гаджете. Электронные билеты принимаются в любой из 440 городских библиотек, сообщается на сайте мэра.

Кроме того, у пользователей сервиса появилась возможность продлевать срок хранения выбранных книг сроком на 30 дней.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день матери 27 и 28 ноября отметят в московских библиотеках. Дети вместе с мамами смогут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.