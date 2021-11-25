Названы три фактора роста цен в ресторанах в 2022 году
Российские рестораны действительно могут поднять цены на 15 процентов или более в 2022 году. Об этом рассказал ресторатор Сергей Миронов.
Он пояснил, что рост цен вызван несколькими факторами.
— Первый — ковидный, когда пропадают какие-то продукты. Когда они пропали, цены возрастают. Логистический фактор — когда что-то где-то закрыто и что-то не едет. Последний фактор — рост валют, отсюда рост себестоимости, — заявил он в комментарии «360».
По его словам, в этом случае выиграют те рестораны, которые не сильно привязаны к импортному продукту и смогли перейти на российские мясо, рыбу. Но многие предприятия покупают импортные овощи и фрукты.
Сергей Миронов добавил, что рестораны поднимут цены настолько, насколько отразятся цены на себестоимости этих факторов.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что рестораны в России повысят цены в 2022 году до 15 процентов.
До этого эксперты зафиксировали рекордный рост цен на красную икру. Стоимость килограмма икры дошла до отметки в пять тысяч рублей.