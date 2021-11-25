Названы три фактора роста цен в ресторанах в 2022 году

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Российские рестораны действительно могут поднять цены на 15 процентов или более в 2022 году. Об этом рассказал ресторатор Сергей Миронов.

Он пояснил, что рост цен вызван несколькими факторами.

— Первый — ковидный, когда пропадают какие-то продукты. Когда они пропали, цены возрастают. Логистический фактор — когда что-то где-то закрыто и что-то не едет. Последний фактор — рост валют, отсюда рост себестоимости, — заявил он в комментарии «360».

По его словам, в этом случае выиграют те рестораны, которые не сильно привязаны к импортному продукту и смогли перейти на российские мясо, рыбу. Но многие предприятия покупают импортные овощи и фрукты.

Сергей Миронов добавил, что рестораны поднимут цены настолько, насколько отразятся цены на себестоимости этих факторов.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что рестораны в России повысят цены в 2022 году до 15 процентов.

До этого эксперты зафиксировали рекордный рост цен на красную икру. Стоимость килограмма икры дошла до отметки в пять тысяч рублей.