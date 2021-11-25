Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы три фактора роста цен в ресторанах в 2022 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Названы три фактора роста цен в ресторанах в 2022 году
Фото: Pexels

Российские рестораны действительно могут поднять цены на 15 процентов или более в 2022 году. Об этом рассказал ресторатор Сергей Миронов.

Он пояснил, что рост цен вызван несколькими факторами.

— Первый — ковидный, когда пропадают какие-то продукты. Когда они пропали, цены возрастают. Логистический фактор — когда что-то где-то закрыто и что-то не едет. Последний фактор — рост валют, отсюда рост себестоимости, — заявил он в комментарии «360».

По его словам, в этом случае выиграют те рестораны, которые не сильно привязаны к импортному продукту и смогли перейти на российские мясо, рыбу. Но многие предприятия покупают импортные овощи и фрукты.

Сергей Миронов добавил, что рестораны поднимут цены настолько, насколько отразятся цены на себестоимости этих факторов.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что рестораны в России повысят цены в 2022 году до 15 процентов.

До этого эксперты зафиксировали рекордный рост цен на красную икру. Стоимость килограмма икры дошла до отметки в пять тысяч рублей.

Читайте также:
Рестораны Продукты Цены
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте