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Немоляева рассказала, почему долго не решалась родить ребенка

Анастасия Колоскова

Общество
Немоляева рассказала, почему долго не решалась родить ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Звезда отечественного кино Светлана Немоляева, которая более 50 лет прожила в счастливом браке с актером Александром Лазаревым, рассказала, почему решилась родить ребенка только спустя семь лет после замужества.

По словам актрисы, она отдавала приоритет карьере и только после того, как стала матерью, осознала свою ошибку.

— Мы поженились с Сашей в 1960-м году, а в 67-м Шура родился. Мы с мужем настолько были заняты в театре, так много играли... Может, «легкомысленными были», молодыми очень. В голове не созревала мысль о том, что надо обзавестись детишками. Когда я забеременела, надо мной будто ангел пролетел. Это было счастье!, — разоткровенничалась 84-летняя артистка.

Немоляева призналась, что перед ней не стоял вопрос, как назвать сына, так как сразу после рождения тот «дико заорал», напомнив ей супруга, когда он бывает рассерженным.

— Я подумала: «Боже, как я могла без него жить?». Сразу появилось ощущение, что другой жизни не было, она началась вместе с сыном, — рассказала Немоляева во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Александр Лазарев скончался десять лет назад. Его супруге непросто далось пережить такую огромную потерю. По ее словам, несмотря на то, что актер долго болел и уходил из жизни медленно, его смерть все равно было для нее трагичной и неожиданной.

До этого Светлана Немоляева рассказала об отношениях с Валентином Гафтом, которые были не только дружескими, но и романтическими.

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