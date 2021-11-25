Центр занятости «Моя карьера» проведет неделю открытых дверей в декабре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя карьера» проведет неделю открытых дверей. Для горожан пройдут специальные мероприятия по трудоустройству, личностному и профессиональному росту. Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

— Мы ждем всех жителей столицы к себе в гости. Не откладывайте изменения, начните новый год с успеха, приходите в центр, и мы поможем вам обрести крылья, — сообщила Швец.

Праздничная неделя стартует 6 декабря с онлайн-марафона «Профориентация через сказку». Ребята из коррекционных школ, колледжей и психоневрологических интернатов узнают о том, чем занимаются журналисты, фотографы, видеооператоры, сценаристы и блогеры.

7 декабря для школьников и студентов с инвалидностью, их учителей и родителей состоится онлайн-презентация возможностей программы «Доступная работа». На ней ребята узнают, как можно освоить востребованные на рынке труда профессии, получить помощь в трудоустройстве и построить успешную карьеру.

Беседа с работодателями «Вакансии с удаленной занятостью как возможность совмещения материнства и карьеры» состоится онлайн 7 декабря. Представители компаний-работодателей, эксперты HR-сообщества и центра «Моя карьера» расскажут об актуальных тенденциях на рынке труда, и новых возможностях профессиональной реализации женщин с маленькими детьми.

Также 7 декабря пройдет онлайн-лекторий для столичных школьников в возрасте от 14 до 18 лет «Я все могу. С чего начать».

Кроме того, 9 декабря для всех желающих состоится онлайн-фестиваль деловых игр «Сила слова», сообщается на сайте мэра.

В четверг, 18 ноября, Сергей Собянин рассказал о программах центра «Моя карьера» для горожан от 50 лет. Здесь горожане могут трудоустроиться или получить новую профессию.