Захарова рассказала о наступательных действиях Киева в Донбассе

Фото: МИД РФ

Силовики Вооруженных сил Украины совершают наступательные действия в нескольких районах Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в четверг, 25 ноября.

Дипломат отметила, что с помощью таких действий Киев накаляет атмосферу в республике.

— Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО, — заявила Захарова.

По ее словам, обстановка на Украине продолжает быть тревожной и напряженной. Сведения о наступательных действиях ВСУ около Гранитного и Старомарьевки подтвердили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает РИА Новости слова представителя МИД России.

Накануне бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский готов ввести режим военного положения в стране. Он уточнил, что лидер Украины намерен ввести режим 1 декабря сроком на два месяца. Сделает он это с помощью украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.