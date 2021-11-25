Андрей Бочкарев рассказал о начале строительства пятого этажа башни НКЦ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 Карта всех событий

Началось возведение пятого этажа башни Национального космического центра (НКЦ). Об этом заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в четверг, 25 ноября.

По его словам, на стройке уже уложено более 12 тысяч кубометров бетона и также ведутся активные работы по строительству низкоэтажной части комплекса. Их готовность оценивается почти на 96 процентов, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра выполнен на 95 процентов. Кроме того, уточняется, что на строительстве объекта задействовано боле 700 человек.

— Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует собой ракету, стоящую на стартовом столе, — отметил Бочкарев.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является управляющей организацией по строительству небоскреба, Юрий Кравцов рассказал, что для строительства башни в несущем каркасе здания на уровне четвертого этажа, применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряженного железобетона.

Он подчеркивает, что это обусловлено предусмотренным проектом проемом между первым и третьим этажом. Так он не только будет нести эстетическую функцию, но и обеспечит при необходимости проезд пожарной техники.

Строительство здания, чья высота составляет 288 метров, осуществляется с помощью системы самоподъемной опалубки, подытожил специалист.

В НКЦ разместятся штаб-квартиры организаций из ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса, а также ситуационный центр ГК «Роскосмос».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что реконструкция Волоколамского шоссе — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до реки Сходни — близится к завершению.