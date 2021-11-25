Двадцатиметровый новогодний шар установили на Поклонной горе в Москве

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В Москве на Поклонной горе специалисты завершили монтаж конструкции, представляющей собой огромный новогодний шар. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы проводились в несколько этапов. Вначале были отдельно смонтированы нижняя и верхняя части каркаса. После этого при помощи монтажного крана их соединили и скрепили между собой металлическими тросами.

Елочный шар на Кутузовском впечатляет своими размерами. При диаметре в 17 метров и высоте в 20 метров его вес составляет 35 тонн. Огромная новогодняя игрушка включает 176 тысяч светодиодов. При этом общая протяженность металлоконструкции достигает пяти километров.

Внутри инсталляции будет организовано световое шоу с музыкой. При желании увидеть его сможет любой желающий, зайдя внутрь игрушки.

— Всего к новогодним праздникам город украсят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

18 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что столицу начали украшать к новогодним праздникам. По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства уже приступили к установке праздничных украшений, работы продлятся до середины декабря. Всего в столице установят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.