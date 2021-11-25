Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые помогают худеть

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, употребление которых «разгоняет» метаболизм, вследствие чего человек начинает быстрее худеть.

— На первом месте находятся специи. Вещества, которые в них содержатся, обладают тонизирующим и противовоспалительным действием. При помощи этих веществ в мозге выделяются дофамин и адреналин, благодаря которым мы чувствуем себя стабильно и хорошо. Жизненный тонус повышается, снижается потребность в еде, — рассказал доктор Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач объяснил, что если мы едим острую пищу, организм тратит на 10–15 процентов энергии больше на ее переваривание, что составляет около 200–300 калорий.

На втором месте оказалась морская капуста. Йод, содержащийся в ней, входит в состав гормонов щитовидной железы, которые ускоряют обмен веществ.

Третье место присудили яблочному уксусу.

— Научных исследований по яблочному уксусу не так много, но они есть. Они показывают, что уксус повышает чувствительность тканей к инсулину, что означает повышение метаболической пластичности в жировой ткани. Он снижает гликемический индекс продуктов и обладает эффектом снижения веса, — рассказал врач.

Также диетолог перечислил продукты, которые замедляют метаболизм и вызывают желание есть больше. В их числе колбасы, сосиски, сардельки, красное мясо, подсолнечное масло, картофельное пюре и чипсы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Кроме того, при похудении важно спать не менее семи часов в сутки.

Диетолог Гинзбург также назвал продукты, которые снижают уровень сахара в крови.