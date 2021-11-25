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Астрологи рассказали об особенностях детей, рожденных в год Голубого Водяного Тигра

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи рассказали об особенностях детей, рожденных в год Голубого Водяного Тигра
Фото: Pexels

По китайскому гороскопу символом предстоящего года станет Голубой Водяной Тигр. Астрологи рассказали, как именно черты этого непримиримого «зверя» отразятся на характерах детей, которые будут рождены в 2022 году.

По словам специалистов, появившиеся на свет в следующем году девочки с самого раннего возраста будут проявлять активность. Родителям предстоит быть начеку, так как в дальнейшем они ни в чем не будут уступать мальчишкам: также станут лазить по деревьям и крышам и играть в футбол.

Юных «тигриц» следует отдать в спортивные секции, где бы они могли выплескивать избытки энергии. Вполне вероятно, что их силы воли и упорства хватит, чтобы в дальнейшем завоевывать олимпийские медали. Важно не мешать их попыткам к проявлению самостоятельности.

Рожденные в следующем году мальчики не доставят своим родителям слишком много хлопот в подростковом возрасте. Они будут отличаться ранимостью, нежностью и заботой. Кроме того, эти мальчики будут прикладывать все силы, чтобы изменить мир к лучшему. Борьбе за правду и справедливость и защите слабых они будут готовы посвятить всю свою жизнь, отмечает RSUTE.ru.

Астрологи отметили, что главными качествами рожденных в год Голубого Водяного Тигра детей станут милосердие, честность, смелость, трудолюбие, доброта, развитая интуиция, эмпатия, оригинальное мышление, самоконтроль и перфекционизм.

Год Водяного Тигра, который придет на смену Металлическому Быку в 2022-м, обещает большие перемены и стремительное развитие. Астропсихолог Иван Буркот составил рейтинг пяти знаков зодиакального круга, которые обречены на успех в этот период.

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