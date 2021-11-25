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Сенатор Святенко: Новый онлайн-курс в Москве поможет открыть женщинам бизнес в креативном секторе

Евгений Белоусов

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Сенатор Святенко: Новый онлайн-курс в Москве поможет открыть женщинам бизнес в креативном секторе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Новый онлайн-курс для женщин по построению бизнеса в креативном секторе в рамках проекта «Мама онлайн» открылся на площадке центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом 25 ноября сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, пять вебинаров охватят все аспекты работы в креативном секторе для новичков и ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у начинающих предпринимателей. Основной аудиторией курса Святенко называет женщин, стремящихся развивать свое хобби и выводить его на новый уровень, а также реализовывать себя в предпринимательстве.

— Множество мам уже построили такой бизнес и развили его — многим известны примеры успешных кейсов, которые вырастали с небольших заказов для членов семьи и знакомых до миллионных, — рассказала сенатор.

Святенко подчеркнула, как важно помочь сделать первый шаг тем, кто видит в этом большой потенциал. Она также отметила, что многих привлекает креативная индустрия и, например, на вебинарах мамам расскажут про кейс художницы-иллюстратора, которая смогла построить стабильный доход на рисовании.

Московская поддержка начинающих предпринимателей, утверждает сенатор, уже дает плоды.

— За январь-октябрь в Москве зарегистрировались более 313 тысяч самозанятых, ежемесячно число их растет. Если в сентябре зарегистрировались 36,8 тысячи предпринимателей, то в октябре — уже 40 тысяч И интерес к этому режиму продолжает расти, — передает слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

Она также уточнила, что на данный момент в Москве зарегистрированы 793 тысячи самозанятых. Таким образом, каждый четвертый самозанятый в России живет в столице.

Сенатор отметила удобные налоговые обязательства для самозанятых. Ставка налога для самозанятых составляет 4 процента от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов при работе с ИП и компаниями.

15 октября Святенко заявила, что реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны. Доля женщин в парламенте от 30 до 40 процентов, по ее словам, позволяет эффективнее решать проблемы социальной сферы, охраны материнства и детства. Святенко уточнила, что в 2020 году в трудовое законодательство внесли изменения по развитию гибких форм занятости и защиты трудовых прав дистанционных работников.

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