Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин демонстрирует сбалансированность и стабильность во время принятия неочевидных ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в стране. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков в четверг, 25 ноября.

По его словам, в условиях непростой эпидемиологической ситуации граждане ждут от президента решительных действий, направленных на благо народа. Такую ответственность Путин всегда понимал и принимал на себя, отметил Песков.

— Но одновременно с этим все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер, — заявил он.

Песков добавил, что Владимир Путин избегает необдуманных решений по COVID-19, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недовольные вводимыми мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут в России всегда. Однако их процент гораздо меньше тех, кто понимает непростую эпидемиологическую ситуацию.