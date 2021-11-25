В Кремле заявили, что противники ограничительных мер по COVID-19 будут всегда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недовольные вводимыми мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут в России всегда. Однако их процент гораздо меньше тех, кто понимает непростую эпидемиологическую ситуацию.

— Есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса. А чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся те ограничения, которые вводятся, — передает его слова РИА Новости.

За минувшие 24 часа в России выявили еще 33 796 новых случаев COVID-19. За последние сутки от инфекции умерли 1238 граждан. При этом российским врачам удалось полностью вылечить от коронавируса 38 450 пациентов.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что новый эпидемический подъем ожидается в стране в связи с пандемией коронавируса.

России следует снизить заболеваемость и достигнуть необходимых показателей коллективного иммунитета, добавила она. Данные меры позволят наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем.