В России за сутки выявили еще 33 796 новых случаев COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие 24 часа в России выявили еще 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что 6,9 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему лидируют по количеству новых случаев заболевания. В указанных регионах за последние сутки выявили 3349, 1538 и 1483 заболевших соответственно.

За прошедшие 24 часа от инфекции умерли 1238 граждан. При этом российским врачам удалось полностью вылечить от коронавируса 38 450 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировали 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах, говорится в сообщении.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что главным источником распространения коронавирусной инфекции являются люди, которые отказались от вакцинации. ВОЗ настоятельно порекомендовала сделать прививки всем, кто не имеет противопоказаний.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Кроме того, 24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.