ВОЗ заявила, что основные распространители COVID-19 — непривитые

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Главным источник распространения коронавирусной инфекции являются люди, которые отказались от вакцинации. Такое мнение выразили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 25 ноября.

ВОЗ настоятельно порекомендовала сделать прививки всем, кто не имеет противопоказаний.

— Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60-ти лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом, — отметили в организации.

При этом в ВОЗ напомнили о важности и эффективности соблюдения всех необходимых ограничительных мер по коронавирусу. Также важно часто проветривать помещение, в котором сосредоточено большое число людей, соблюдать социальную дистанцию и гигиенические правила и не игнорировать самоизоляцию в случае обнаружения диагноза, пишет РИА Новости.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.