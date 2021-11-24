Нейросеть предсказала пик четвертой волны COVID-19

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Специалисты компании Promobot при помощи нейросети смогли спрогнозировать, что с вероятностью 93 процента пик четвертой волны коронавирусной инфекции придется на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что разработчики Promobot занимаются изготовлением искусственного интеллекта для роботов.

— При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса, — передает РИА Новости слова из сообщения.

Также специалисты подчеркнули, что для получения прогноза они используют мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании различных нейронных сетей.

Для того, чтобы нейросеть более точно отвечала на запрос, был поднят вероятностный порог и установлены дополнительные настройки.

— Предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше, — добавили в компании.

10 ноября «Вечерняя Москва» писала, что технология компьютерного зрения помогла столичным врачам обработать более миллиона исследований для диагностики COVID. Время получения заключения теперь составляет всего 6,5 минуты.