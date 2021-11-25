Ученые рассказали о пользе красного света по утрам для пожилых людей

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Воздействие темно-красного света по утрам позволяет сохранить зрение и улучшает его у пожилых близоруких на 20 процентов. Об этом рассказали ученые Института офтальмологии UCL. Данное исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

По словам экспертов, для улучшения зрения необходимо один раз в неделю по утрам направлять в глаза глубокий красный свет. По времени процедура занимает три минуты.

Ученые Калифорнийского университета выявили, что красный свет активирует митохондрии сетчатки глаза. Благодаря этому они вырабатывают больше энергии и таким образом улучшают зрение, сообщили в издании.

— Митохондрии обладают особой чувствительностью к длинноволновому свету, влияющему на их работу: более длинные волны от 650 до 900 нм улучшают работу митохондрий, увеличивая производство энергии, — сообщили эксперты.

До этого врачи назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера. По словам специалистов, деменция иногда поражает и достаточно молодых людей в возрасте 40 лет. Как утверждают медики, проблемы со зрением являются первым предупреждающим симптомом.