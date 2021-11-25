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Названы ранние признаки деменции у 40-летних людей

Юлия Курганова

Общество
Названы ранние признаки деменции у 40-летних людей
Фото: pexels/Ekaterina Bolovtsova

Врачи рассказали, что деменция иногда поражает и достаточно молодых людей в возрасте 40 лет. Они назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера.

По словам медиков, проблемы со зрением являются первым предупреждающим симптомом. Это может затруднить оценку расстояния, скорости или расстояний, и у пострадавшего могут появиться проблемы с распознаванием объектов.

Также может развиться афазия. Это когда человеку становится тяжело найти правильные слова, чтобы передать то, что он хочет сказать.

Другой симптом раннего начала болезни Альцгеймера — изменение личности и поведения. Сначала эти изменения могут быть незаметными. Люди с нарушенным мозгом могут часто бывать в плохом настроении, становиться раздражительными, менее уверенными в себе и проявлять меньший интерес к занятиям, которые они когда-то любили.

Врачи отметили, что причина раннего появления деменции до сих пор не выяснена. Однако, скорее всего, это сочетание образа жизни и генетических факторов.

Факторами риска развития болезни Альцгеймера являются курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, нездоровая диета, высокое содержание холестерина и сахара в крови, сообщается на портале Express.

Ученые перечислили снижающие риск развития деменции продукты. Они рассказали, что некоторые люди предрасположены к деменции из-за их генетического строения, но исследователи настаивают, что здоровое питание тем не менее может снизить риск развития болезни. Они утверждают, что диета может сотворить чудо для снижения вероятности ухудшения состояния мозга.

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