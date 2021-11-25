Большой фестиваль мультфильмов в Москве зовет гостей

Фото: Пресс-служба фестиваля мультфильмов

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

Большой фестиваль мультфильмов с 1 по 15 декабря приглашает жителей и гостей столицы в московские кинотеатры. Зрители увидят лучшую мировую анимацию и конкурсные показы, смогут принять участие в мастер-классах и бесплатных программах, открытом фестивальном клубе и «Ночи анимации». Основными площадками фестиваля станут киноцентр «Октябрь» и Третьяковская галерея.

Фестиваль покажет детские программы современной российской анимации, которые можно будет увидеть бесплатно в кинотеатрах и культурных центрах. В афише мультфильмы студий «Пчела», «Союзмультфильм», «ШАР», «Пилот» и «Снега».

Анимационный конкурс пройдет в нескольких номинациях: студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей и профессиональные фильмы. Зрители увидят следующие картины: «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Полярный медведь скучает» Кодзи Ямамуры, «О, неет!» Ивана Максимова.

БФМ покажет девять полнометражных фильмов. Откроется фестиваль фильмом чешской художницы Михаэлы Павлатовой «Моя афганская семья», снятым по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой «Фришта». А на закрытии фестиваля пройдет российская премьера мультфильма «Никуко из рыбацкой гавани» — экранизация одноименного романа Канако Ниси.

В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком, а в программе «12+» — мультфильм-зарисовку о настоящем романтике, работающем охранником в ЗАГС, переложение стихотворения Анны Ахматовой на язык анимации и посмотреть клип на новую песню группы «Мумий-Тролль».

Фестиваль представит ретроспективу режиссера-аниматора Марии Муат, которой в текущем году исполнилось 70 лет. Ее авторству принадлежат циклы сказок о дядюшке Ау, «КОАПП», фильм «Влюбчивая ворона».

Юрий Норштейн 11 декабря в Третьяковской галерее прочтет лекцию, посвященную куклам.

4 и 5 декабря в киноцентре «Октябрь» пройдет уик-энд Хаяо Миядзаки. На большом экране покажут картины: «Ведьмина служба доставки», «Рыбка Поньо на утесе», «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».

Здесь же, в «Октябре», 11 декабря зрителей ждет «Ночь анимации» — истории со всего мира про превратности любви, воспоминания детства и последствия от поцелуев с лягушками.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба фестиваля.