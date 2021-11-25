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Минэнерго намерено отменить механизм ночного роста цен на электричество

Иван Юминов

Экономика
Минэнерго намерено отменить механизм ночного роста цен на электричество
Фото: Unsplash

Минэнерго планирует полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 25 ноября.

— Проблема известна уже много лет, но до сих пор никак не решалась, — рассказали в Сообществе потребителей энергии.

Переплата в связи с применением механизма, по оценкам организации, достигает 40 миллиардов рублей в год. Общий платеж энергорынка за электроэнергию в секторе рынка на сутки вперед (РСВ) составил в 2020 году 868 миллиардов рублей.

Механизм корректировки ценовых заявок позволяет электростанции менять объем мощности на РСВ. По новым правилам, которые министерство предлагает ввести с 1 февраля 2022 года, генераторы не смогут менять заявки.

Промышленности, по данным издания, удалось поднять вопрос на уровень президента России Владимира Путина, который просил разобраться с проблемой. Минэнерго намерено рассмотреть вопрос на наблюдательном совете «Совета рынка», отмечает РИА Новости.

1 ноября в «Совете рынка» направили в Минэнерго предложение ужесточить наказание за неоплату по счетам электроэнергии. Предлагается удвоить административные штрафы для юридических лиц, которые не оплачивают потребляемую электроэнергию и не предоставляют финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч.

Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года — ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц. Отмечается, что инициатива касается санкций для так называемых неотключаемых потребителей.

Речь идет о неплательщиках, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. Среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее.

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