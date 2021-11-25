На участие в акселераторе стартапов Future Healthcare подали более 100 заявок

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare закроется 1 декабря.

По словам генерального директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина, с сентября на участие в проекте было отправлено уже свыше 100 заявок.

Всего заявки подал 131 стартап из России и из стран Европы. Среди проектов есть такие интересные разработки, как, например, автоматизация лабораторной микроскопии. Этот проект предложила российская команда, которая работает на базе инновационного центра «Сколково».

Другая команда из России предложила создать систему прогнозной аналитики, которая позволит определять у пациентов риски возникновения заболеваний.

Одна из немецких команд, в свою очередь, предложила разработать приложение для тренировки умственных способностей и развития познавательных навыков.

Акселератор позволяет стартапам запустить свои проекты на базе столичных и частных учреждений здравоохранения. Кроме того, участники смогут ознакомиться с отзывами специалистов относительно своих проектов и получить от экспертов советы по развитию своих идей.

С другими инициативами международных команд можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

В начале сентября стало известно, что прием заявок на трек Digital Health в рамках программы «Московский акселератор» стартовал в столице. Цифровые технологии в здравоохранении, фармацевтические инновации, технологии профилактики и мониторинг заболеваний — стартапы таких отраслей смогут принять участие в проекте. Программа продлится в течение 10 недель. За это время предприниматели поработают с опытными коучами, встретятся с бизнес-партнерами и присоединятся к воркшопам. Самые успешные участники смогут протестировать свои стартапы на площадках партнеров проекта.