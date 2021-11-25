Создатель «Тетриса» Пажитнов станет хедлайнером фестиваля музея Яндекса «Демодуляция»

Фото: Пресс-служба Демодуляция

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов станет хедлайнером фестиваля музея Яндекса «Демодуляция». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция» от музея Яндекса состоится в столице 27 ноября в онлайн и офлайн формате.

Алексей Пажитнов расскажет про культуру работы программистов в 80-х, языки программирования и многое другое. Гости фестиваля также узнают о том, как развивались технологии в период с 70-х годов до нашего времени.

На время фестиваля один из залов в офисе Яндекса превратится в настоящую компьютерную выставку. Для гостей здесь представят устройства не только из регулярной коллекции музея компании, но и из частных коллекций. Участники мероприятия смогут поиграть в легендарную игру из 1990-х «Позвоните Кузе».

По информации пресс-службы, гости смогут оценить популярные видеоигры прошлого: например, на игровых турнирах можно будет поиграть на ZX Spectrum, БК, Dendy, Sega Mega Drive.

Отмечается, что фестиваль «Демодуляция» состоится в главном офисе Яндекса в Москве — с прямой трансляцией на YouTube.

Также 25 ноября сообщалось, что центр современного искусства «МАРС», парк виртуальных развлечений ARena Space и Государственный центральный Музей кино с 26 ноября по 12 декабря приглашают жителей и гостей столицы на Первый московский международный VR-фестиваль.