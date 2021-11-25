Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Создатель «Тетриса» Пажитнов станет хедлайнером фестиваля музея Яндекса «Демодуляция»

Дарья Чентаева

Город
Создатель «Тетриса» Пажитнов станет хедлайнером фестиваля музея Яндекса «Демодуляция»
Фото: Пресс-служба Демодуляция

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов станет хедлайнером фестиваля музея Яндекса «Демодуляция». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция» от музея Яндекса состоится в столице 27 ноября в онлайн и офлайн формате.

Алексей Пажитнов расскажет про культуру работы программистов в 80-х, языки программирования и многое другое. Гости фестиваля также узнают о том, как развивались технологии в период с 70-х годов до нашего времени.

На время фестиваля один из залов в офисе Яндекса превратится в настоящую компьютерную выставку. Для гостей здесь представят устройства не только из регулярной коллекции музея компании, но и из частных коллекций. Участники мероприятия смогут поиграть в легендарную игру из 1990-х «Позвоните Кузе».

По информации пресс-службы, гости смогут оценить популярные видеоигры прошлого: например, на игровых турнирах можно будет поиграть на ZX Spectrum, БК, Dendy, Sega Mega Drive.

Отмечается, что фестиваль «Демодуляция» состоится в главном офисе Яндекса в Москве — с прямой трансляцией на YouTube.

Также 25 ноября сообщалось, что центр современного искусства «МАРС», парк виртуальных развлечений ARena Space и Государственный центральный Музей кино с 26 ноября по 12 декабря приглашают жителей и гостей столицы на Первый московский международный VR-фестиваль.

Читайте также:
Компьютеры Яндекс Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте