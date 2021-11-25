Захарова обозначила условия эвакуации россиян из Эфиопии

Фото: МИД РФ

Решения о возможной эвакуации россиян из Эфиопии из-за обострения ситуации в стране будут приниматься по мере возникновения необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 25 ноября.

— Нам часто задают вопросы по поводу эвакуации российских граждан. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в этой стране, находимся в постоянном контакте с нашим посольством в Аддис-Абебе, поэтому какие-либо решения на этом направлении будут вырабатываться исходя из необходимости, — рассказала дипломат.

Москва, как уточнила она, поддерживает усилия африканского сообщества по урегулированию конфликта внутри Эфиопии. Россия возлагает надежды на активное содействие по разрешению кризиса со стороны высокого представителя председателя Комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу Олусегуна Обасанджо, подчеркнула Захарова.

Официальный портал посольства России в Эфиопии содержит рекомендацию гражданам воздержаться от поездок в страну без острой необходимости. Повстанцы из эфиопского штата Тыграй наступление 27 октября на севере Эфиопии, отмечает ТАСС.

18 ноября в Минобороны России сообщили, что три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в Кабул, вылетели с эвакуируемыми из Афганистана. На борту самолетов было 205 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Граждан доставили на подмосковный аэродром Чкаловский.