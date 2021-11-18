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Минобороны объявило о вылете самолетов с эвакуируемыми из Афганистана

Иван Юминов

Общество
Минобороны объявило о вылете самолетов с эвакуируемыми из Афганистана
Фото: Минобороны РФ

Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в Кабул, вылетели с эвакуируемыми из Афганистана. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 18 ноября.

— Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана, — говорится в сообщении.

Граждан доставят на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты, как уточняется, сядут на дозаправку в Таджикистане и Киргизии, отмечает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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