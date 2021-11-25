Вирусолог призвал антипрививочников предложить альтернативу вакцине и QR-кодам

Вакцинация разделила людей на два лагеря: «антиваксеров» и «ковидиотов» / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов предложил антипрививочникам предложить свои методы для борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что антипрививочники выступают против вакцинации, QR-кодов, ограничительных мер, но ничего не предлагают в качестве альтернативы.

— Я лично считаю, что это политика деструктивная, эта политика просто бесполезная, и она ни к чему, в конце концов, не приведет. Надо начинать думать. Что-то отрицаете – пожалуйста, предложите что-то, что реально уменьшит эпидемию, что реально снизит заболеваемость, — отметил вирусолог в комментарии ОСН.

Сергей Нетесов также отметил, что поддерживает предложение выдавать QR-коды тем, кто привился иностранной вакциной. Также необходимо предоставить возможность получения сертификата переболевшим коронавирусом неофициально — без обращения в медучреждения. Но для этого, по словам специалиста, необходимо четко установить, с помощью каких систем будет определяться уровень антител.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР разработали поправки к проектам законов о QR-кодах, по которым разрешается выдавать сертификаты тем, кто привился иностранной вакциной.