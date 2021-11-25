Выдавать QR-коды привитым зарубежным препаратом гражданам предложили в Госдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР разработали поправки к проектам законов о QR-кодах, по которым разрешается выдавать электронные сертификаты тем гражданам, которые вакцинировались от коронавируса иностранным лекарственным средством. Об этом заявил заместитель председателя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг, 25 ноября.

Он отметил, что поправки также предусматривают выдачу QR-кодов тем, кто неофициально переболел COVID-19.

— Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел, — объяснил Нилов в интервью «Известиям».

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Однако в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах на данный момент.