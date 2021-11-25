Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выдавать QR-коды привитым зарубежным препаратом гражданам предложили в Госдуме

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Выдавать QR-коды привитым зарубежным препаратом гражданам предложили в Госдуме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР разработали поправки к проектам законов о QR-кодах, по которым разрешается выдавать электронные сертификаты тем гражданам, которые вакцинировались от коронавируса иностранным лекарственным средством. Об этом заявил заместитель председателя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг, 25 ноября.

Он отметил, что поправки также предусматривают выдачу QR-кодов тем, кто неофициально переболел COVID-19.

— Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел, — объяснил Нилов в интервью «Известиям».

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Однако в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах на данный момент.

Читайте также:
Коронавирус QR-коды Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте